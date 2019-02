SEB Liisingu müük kasvas turust kiiremini

„SEB Eesti liisingu portfell kasvas aastaga 12%, liisinguturg tervikuna aga 9%,“ kommenteeris Rein Karofeld, SEB Liisingu juht. „Ühtlasi saame ka väita, et nii erakliendid kui ettevõtted on taaskord võtnud liisingusse varasemast kalleimaid autosid, sest finantseeringute maht kasvab endiselt lepingute arvust kiiremini,“ selgitas Karofeld. „Trend näitab, et nii era- kui ärikliendid oskavad küsida keskkonnasäästlikke autosid ja nende teadlikkus headest liisinguvõimalustest kasvab. Peame siinkohal kiitma automüüjaid, kes teevad head tööd ökonoomsemate automudelite tutvustamisel, sest just seetõttu saame pakkuda oma klientidele keskkonnasäästliku auto soetamiseks mõeldud Rohelist Liisingut,“ Lisas Karofeld.

Finantseeritud äriklientide sõidukite arv on ühikutes jäänud samasse suurusjärku, kuid eraklientide lepingute arv on oluliselt kasvanud.