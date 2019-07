SEB: meie Baltikumi rahapesu uurimine Rootsi finantsinspektsiooni poolt on lihtsalt kõlav pealkiri

Romet Kreek reporter RUS

Pangahooned,SEB Foto: Tiit Blaat

Rootsi väljaanne SvD Näringsliv kirjutas, et SEB grupijuht Johan Torgeby kardab Rootsi finantsinspektsiooni poolset panga Balti tegevuste rahapesuuurimist. Ta märkis, et see võib viia sanktsioonideni.