SEB mitteresidentide teenindamise lust lõppes enne kui Swedbank ja Danske Bank üldse hoo üles võtsid

Aastatel 2005-2018 liikus SEB Eesti kaudu 26 miljardit eurot mitteresidentide rahast. 2010. aastast liikus sellest vaid kolm miljardit eurot.

Danske Banki mitteresidentidest kunded liigutasid Eestis 200 miljardit eurot, sellest alates 2010. aastast 142 miljardit eurot. Swedbanki Eesti kõrge riskiga mitteresidendid liigutasid Uppdrag Grankningi andmetel (pank pole numbrit kinnitanud) aastatel 2008-2017 140 miljardit eurot, kusjuures sellest 125 miljardit eurot liikus alates 2010. aastast. Liidetud on nii saabunud kui tehtud maksete summad. Osa rahaliigutustest on kahtlane raha.

SEB Eesti puhul tegid mitteresidentide rahaliigutused tipu 2006. aastal. Danske Banki mitteresidendid tegid väikese tipu 2008. aastal, misjärel tuli väike aktiivsuse langus, mis sai kuhjaga uue tipu näol ületatud 2013. aastal. Swedbankis olid mitteresidentide rahavood vahelduva eduga tõusuteel, kuni 2016. aastal tehti tipp, millele järgnes 2017. aastal järsk langus.

Norra pank DNB Markets märgib värskes analüüsis, et SEB avalikustas ajaloolised SEB Eesti kahtlased rahavood. Ilmselgelt on alates 2006. aastast toimunud rahavoogude järsk kokkukuivamine, mis näib kinnitavat panga väidet, et nad karmistasid umbes tol ajal rahapesuvastase võitluse rutiine.

SEB aktsia reageeris Rootsi televisiooni SVT tänasele SEB rahapesuuudisele 3,8 protsendise tõusuga 82,98 Rootsi kroonini.