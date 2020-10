SEB muudab hinnakirja: väärpaberitehingud soodsamaks, varakad kliendid hakkavad rohkem maksma

Kõige suurem muudatus on SEB enda teatel seotud väärtpaberite hinnakirjaga. Seni teiste teenusepakkujatega võrreldes kallis SEB muudab väärtpaberite tehingu- ning hoidmise tasud soodsamaks. Kui seni tuli Balti aktsiatega kauplemise eest tehingutasu maksta 0,2% tehingu mahust või minimaalselt 3,2 eurot, siis uuest aastast langeb see 0,1% või minimaalaselt 1 euroni. Märkimisväärne langus, kuid arvestada tuleks, et Swedbank ning LHV pakuvad seda teenust tasuta.

Väärtpaberikonto kuu hooldustasu pidi eraisik kuni 6500 eurose Eesti väärtpaberite portfelli eest maksma 0,8 eurot, edasi kuni 65 000-eurose portfelli eest 2,5 eurot ning suurema enam kui 65 000 portfelli eest 5 eurot ning Läti ja Leedu väärpaberite eest vähemalt 1 euro, siis uuest aastast saab Balti väärtpabereid kuni 35 000 euro väärtuses hoida tasuta, kuid kui portfelli väärtus on suurem, tuleb pangale loovutada 0,009% portfelli väärtusest, kuid mitte rohkem kui 7,5 eurot.

Swedbankis tuleb üle 30 000 eurot ületavalt osalt tasuda 0,008%, maksimaalselt 8 eurot, LHVs on Balti väärtpaberite haldus tasuta.

Sularaha sisse- ja väljamaksed automaati

Alates jaanuarist saab alla 10 000-euroseid sularaha sisse- ja väljamakseid teha ainult sularahaautomaatides. Pank soovitav enne suuremas summas sularahatehingu pangaautomaadis tegemist sularahalimiidid üle vaadata ja seda vajadusel muuta.

Pangakontorist Smart-ID korduv väljastamine muutub tasuliseks

Alates uuest aastast tuleb pangakontoris korduva Smart-ID väljastamise eest maksta 5 eurot. Seni on see olnud tasuta. Pank põhjendab, et Smart-ID kontot saab luua iseseisvalt kasutades Mobiil-ID-d või ID-kaarti ning see on tasuta. Esmase Smart-ID konto loomine ja korduva Smart-ID väljastamine lapsele pangakontoris on ka uuest aastast jätkuvalt tasuta.

Privaatpanganduse eest tuleb rohkem maksta

Kallimaks muutub ka privaatpanganduse kliendiks olemine. Senine aastatasu muutub kuupõhiseks. Senise 383,47-eurose aastatasuga paketi eest tuleb hakata maksma 35 eurot kuu ehk kokku 420 eurot aastas ehk kümnendiku võrra rohkem. Senise 600-eurone aastapakett hakkab uuest aastast maksma 55 eurot kuus ehk 660 eurot aastas.