SEB paneb kliendid lähedaste surma ennustama

Millised on teie pangaarvele laekuvate summade eeldatavad allikad? Üks Eesti suuremaid panku, Rootsi finantskontsernile kuuluv SEB Eesti tahab seda andmete uuendamise küsitluses oma klientidelt ülitäpselt teada. Klient peab pangale teatama, mida ta oma kontole ootab: töötasu, pension, säästud, investeeringud...

Kuid SEB tahab oma sadade tuhandete Eesti klientide andmekogusse veelgi rohkemat. Pange linnuke, kas teil on oodata pärandust, nõuab pank. Hoolas klient ei taha kindlasti pangale valetada. SEB nõudmisel tuleb järelikult mõttes läbi käia kõik lähedased ja sugulased, kes võiksid lähemal ajal kõrvad pea alla panna.

Kuidas on võimalik, et pank sunnib inimesi kellegi surma ennustama? Küsime. Pärast kahenädalast pusimist ei suuda SEB kuidagi sellise õõvastava ennustuse nõudmist põhjendada.

Ent see on vaid osa SEB klientide kohta koostatavast suurest andmekogust, mis on pehmelt öeldes kaheldava väärtusega. Vaatame järgemööda, millest on jutt.