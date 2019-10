SEB Rootsi finantsinspektsiooni uurimisest: see pole midagi erakorralist

SEB-st teatati, et see pole midagi erilist. „SEB-l on järelvalveasutustega pidev ja väga hea koostöö ning see on loomulik osa panga tööst. Viimase kümne aasta jooksul on meil korduvalt olnud järelevalve auditeid, mis on aidanud meil protsesse pidevalt arendad,“ ütles SEB turunduse ja kommunikatsioonijuht Silver Vohu.

„Hetkel käimasolev audit ei ole seega meie jaoks midagi erakorralist, vaid üks paljudest sammudest rahapesu ja terrorismi vastu võitlemise süsteemi kontrollimisel ja arendamisel,“ märkis SEB-i esindaja.