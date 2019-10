SEB väitel kindlustavad vaimselt häiritud inimesed ennast üha sagemini

Haigekassa andmetel on Eestis kõige sagedasemad vaimse tervisega seotud diagnoosid neurootilised ja stressiga seotud häireid ning meeleoluhäireid, seal hulgas ärevushäired ja depressioon. Viimane on WHO andmetel töövõimekusele kõige negatiivsemat mõju avaldav haigus kogu maailmas*, mille all kannatab kokku üle 300 miljoni inimese**. Eestis oli 2018. aastal ärevushäireid põdenud kokku üle 6 200 inimese, kellest keskmiselt on 70% naised ja 30% - mehed. Kokku anti 2018. aastal neurootiliste, stressiga seotud ja meeleoluhäirete tõttu ligi 12 000 haiguslehte ja püsivalt vähenenud või puuduv töövõime määrati Eesti Töötukassa hinnangul 7700 inimesele.