SEB väljastas esimese 1,7 miljoni eurose rohelise laenu päikeseparkide rajamiseks Eestisse

SEB Rohelise Laenu kaudu finantseeritakse 16 Sunly päikesepargi rajamist üle-Eesti, mis ühtekokku toodavad aastas 3200 MWh elektrienergiat. See on piisav kogus, et varustada umbes 1240 keskmise läbisõiduga elektriautot rohelise energiaga terveks aastaks.

„Rohelise laenu abil toetame keskkonnasõbralikumale majandusele üleminekut, mistõttu on meil hea meel rahastada Sunly esimeste Eesti päikeseparkide rajamist. Taastuvenergia on tulevik, mida loome täna ning SEB rohelaenu eesmärgiks on seda positiivset trendi reaalsete meetmetega toetada," ütles SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

"Sunly võitis sel suvel riikliku taastuvenergia esmakordsel vähempakkumisel õiguse ehitada kaks päikeseparki. Need on ühtlasi ka Sunly esimesed megavatised päikesepargid Eestis ning on tore, et SEB roheline laen toetab meid nende ning ka mitmete väiksemate päikeseparkide rajamisel," rääkis Sunly juht ja kaasasutaja Priit Lepasepp.

Taastuvenergia on tänaseks jõudnud küpsesse arengufaasi, kus selle tootmine vajab järjest vähem toetust. Seetõttu korraldab riik uute taastuvelektrijaamade rajamiseks vähempakkumisi, tagamaks avatud konkursi toel madalam taastuvenergiatasu tarbija elektriarvetel.