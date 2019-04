Seeder: enne 1. jaanuari 2020 ei juhtu teise pensionisambaga mitte midagi

Isamaa esimees Helir-Valior Seeder kinnitas Ärilehele, et see, et viimased rahandusministrid on olnud Isamaast, ei tähenda, et see koht on neile ministriportfellide jagamisel broneeritud.