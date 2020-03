Seeder: meil pole mõtet elada illusioonis, et kärpima ei tule hakata

Kõiki riske ei saa maksumaksja kanda panna

Eesti Pank ning ka teised analüütikud on välja toonud, et praegu ei ole õige aeg II samba makseid peatada, sest aktsaiaturgude languses oleks just õige aeg varasid juurde osta ning pikas perspektiivis oleks see kasulik.

Seederi sõnul on see finantsasutuste poolne vaade ja inimene ei saa niimoodi vaadata. „Mida me ütleme inimestele, kes lähevad penisonile või kes koondatakse? Neid ei aita ka hilisem taastumine. Kas me ütleme, et muutke oma sünniaastat või ärge praegu pensionile minge,“ lausus Seeder. „Sellisele õnnemängule ei saa luua kestvat ja järjepidevat pensionisüsteemi,“ lausus ta.

Valitsus on teinud ettepaneku peatada II samba penisonimaksed. „Minu arust on see väärt kaalumist, sest sellega me säästame maksumaksja raha,“ lausus Seeder. Tema sõnul on fondidel võimalik võtta laenu ja kasutada seda siis praegu aktsiate ostmiseks.

Riigil on aga mõistlik võtta see pensionifondidesse makstav raha ning paigutada see hoopis majanduse arendamisse. „Kogu riski ei pea võtma maksumaksja,“ lausus ta.

Ta märkis, et kui pensionireformi seadus oleks välja kuulutatud, siis oleks olnud fondidel olnud suurem paindlikkus, siis oleks nad saanud võtta laenu 25% ulatuses fondi mahust. Nüüd saavad nad seda teha 10% ulatuses. „Fondid võtavad oma riskid ja kaitsevad fondidesse paigutatud inimeste rahasid ja riik kaitseb Eesti majandust,“ lausus Seeder.