Seeder: president pole pensionireformi sisust aru saanud

"Täna võitleme presidendiga, aga olen kindel, et kui president süveneb põhjalikult pensionireformi seadusesse, eelkõige selle sisusse ja eesmärkidesse, siis ta saab aru, et valdavalt on pensionireformi seadus põhjendatud ja õiges suunas," selgitas ta.

"Pensionireformi seaduse puhul, kui riigikogu ja presidendi vaidlus peaks jõudma riigikohtusse, jäävad üles õiguslikud argumendid, mitte majanduslikud, sotsiaalmajanduslikud või poliitilised hinnangud, prognoosid ja oletused," kinnitas Seeder ja lisas, et just need on suur osa presidendi arvamusest ja ettepanekust riigikogule.

