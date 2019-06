Seeder rahustab: kõrgem tulumaksumäär teisest sambast raha välja võtjatele on vaid spekulatsioon

"Neid poliitilisi otsuseid ja valikuid pole tehtud. See on nüüd täielik spekulatsioon, et seda võiks või peaks tegema mingi kõrgendatud tulumaksuga," ütles Seeder.

Opositsioonierakonnad ennekõike Reformierakonna näol on jätkuvalt seisukohal, et teise pensionisamba lõhkumine on lubamatu. "Kui teine sammas läheb vabatahtlikuks, siis on nende inimeste jaoks, kes raha välja võtavad, juba ühe põlvkonna pärast kolmandiku võrra väiksem," märkis riigikogu liige, endine rahandusminister Jürgen Ligi.

Ta on veendunud, et rahvastiku vähenemise tingimustes ei ole võimalik muud moodi survet sotsiaalsüsteemile võimalik leevendada, kui vanaduseks säästmine seda võimaldab.

Isamaa arvates läheb aga inimeste raha teises sambas nö hapuks, mistõttu oleks kasulikum kanda seal olev raha investeerimiskontole või maksta sellega tagasi pikaajalisi laene. Ühtlasi tekiks veel üks võimalus.

"Ühe valikuvõimalusena tuleks kindlasti kaaluda – ja mina sellist võimalust toetan –, et inimesed, kes teisest sambast lahkuvad – ja ei soovi seda raha lihtsalt ära kulutada ja neil ei ole tingimata ka vajadust kuhugi investeerida –, et nad võiks taastada selle aja eest oma esimese samba. Ehk siis kannaks selle raha esimesse ja talle taastataks kõrgem esimese samba riiklik pension selle perioodi eest, mis ta oli praegu seotud teise sambaga," märkis Helir-Valdor Seeder.

Ligi sõnul aga ei muuda see asja. "Selle kõigega viiakse raha pensionisüsteemist välja. Valitsus saab seda enda kätte üksjagu maksudena ja demograafiline aspekt on siis arvestatama. Rahvastiku vananemine jääb," põhjendas reformierakondlane.