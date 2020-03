Seeder seadis koroonakriisi võimuvõitluse vankri ette

„Kui president pensionireformi välja kuulutab, siis pole makseid mõistlik peatada. Esiteks üldisem põhimõte: kui inimesel jääb ja tekib iseotsustamise õigus, siis ei ole riigil põhjust ega vajadust sekkuda. Teiseks: kui seadus jõustub ja me peataksime maksed, hakkaksid need kaks seadust kattuma ja peaksid jõustuma korraga. See nõuaks seadusemuudatusi ja tekiksid ebakõlad,” selgitas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Kui president läheb vaidlusega edasi riigikohtusse, lükkuks pensionireformi rakendumine teadmata ajaks edasi. Siis saaks teise pensionisamba maksed Seederi sõnul edukalt pooleteiseks aastaks peatada. „Ootame kõigepealt presidendi otsuse ära,” ütles Seeder.