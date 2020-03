Seeder teise samba maksete peatamisest: see pole väljapressimine, selline on lihtsalt tänane olukord

Võib-olla on presidendil olnud võimalust tutvuda nüüd ka põhjalike selgitustega, mida nii rahandus- kui põhiseaduskomisjon seadusele lisasid. Tal on ka ju kinnitus, et parlament on jäänud teiselgi korral samale seisukohale, nii et olukord on selles kontekstis muutunud. See pole vähimalgi määral väljapressiminine - kui te nüüd hoolikalt kuulasite, siis minu eesmärk pole segadust tekitada.

Maksete peatamine ei ole kiire kriisimeede inimestele, see aitab hetkel vaid riigil raha kokku hoida. Näiteks juba koondatud inimesel ei ole vahet, kas riik maksab tema pensionisambasse raha või mitte.

Eks seal ole mõlemat - on riigile täiendav võimalus vahendeid rakendada kriisimeetmeteks. Mingil määral on see ka leevendus inimestele, kes ei pea omapoolset makset sambasse tegema. Rääkimata üldisemast probleemist ja sellest, milline üldisemalt minu seisukoht selle teise samba osas on. Pikas perspektiivis mida vähem me teise sambasse paneme, seda vähem me kaotame. Pikas perspektiivis teine sammas ei lahenda meie pensioniküsimust ja olukorras, kus inflatsioon ja kriisid söövad meie hoiuseid nagunii on sellise skeemiga hoiustamine kaotus, mitte võit.

Kogu see meetmete pakett alles vormitakse eelnõudeks ja parlament siis otsustab. Ootame ära presidendi otsuse ja siis tegutseme edasi.

Nagu te ise mainisite, siis me kõik teame, mida teie isiklikult teisest sambast arvate. Kas te ei kasuta hetkel ikkagi kriisi - mis on päriselt inimestele raske, töötajaid päriselt koondatakse jne - selleks, et oma poliitilist agendat ellu viia. Te tahate tõstatada teemat, mille vaidlused veniksid jälle pikkadeks, aga ettevõtjatel on vaja otsuseid kohe, oli vaja juba n-ö eile.

Samba vabatahtlikuks tegemist toetavad järjest rohkemad finantseksperdid, seda enam, et sellele on ka parlamendi enamus taga.

Mis puudutab hetke ärakasutamist, siis nii ei ole. Vaidlus parlamendi ja presidendi vahel ju reaalselt praegu toimub, see pole minu peas välja mõeldud. See tuleb ära vaielda, seda ka kõige kuumemal kriisiajal. Teemade käsitlemine ei ole mingi minu provokatsioon. See on valitsuse ettepanek ja nagu te näete, ma ju ütlen ka, et mingis olukorras maksete peatamist ei ole just mõistlik teha.