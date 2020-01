Seeder vastab Mülleri kriitikale: praegune pensionisüsteem on ebaloogiline

„Eesti Panga presidendi Madis Mülleri kommentaar plaanitavate väljamaksete kohta pärast pensionireformi meenutab Eesti Panga oktoobrikuist otsust anda hinnang pensionireformile enne mõjuanalüüsi valmimist. Toona ütlesin: „Eesti Pank tegi mõjuanalüüsist pressiteate ilma analüüsita. Siit jääb mulje, et Eestis on moodustunud uus partei, kes sekkub päevapoliitikasse." Madis Mülleri kommentaar väljamaksete tingimuste kohta kinnitab toonast seisukohta," ütles Seeder.

Isamaa esimehe sõnul on koalitsioonierakondade poolt pakutud väljamaksete süsteem loogiline kompromiss erinevate osapoolte vahel. „See arvestab nende inimestega, kes jätkavad teises pensionisambas, nendega kes soovivad sealt lahkuda ning finantssektori ettepanekutega. Meie eesmärk on anda inimestele õigus enda raha üle ise otsustada ning tekitada senises ebaefektiivses süsteemis reaalne konkurents," lisas Seeder.

„Kui pensionisüsteemis on midagi ebaloogilist siis on see tänane süsteem, kus kõik inimesed surutakse ühesugusesse kitsasse raami. Inimeste vajadused ja suutlikus investeerida on erinevad ning sellega tuleb arvestada ka pensionisüsteemis. Pensionireform muudab senise ebaefektiivse sundlahenduse paindlikuks ja kaasaegseks pensionisüsteemiks," ütles Seeder.

Eesti Panga president Madis Müller kirjutas Twitteris, et on üsna võimatu leida mõistlikku lahendust küsimusele, kuidas tehniliselt võimaldada inimestel kõik pensioniks kogutud ja pikaajaliselt investeeritud säästud korraga ning koheselt tarbitavaks rahaks teha. Ta ütles, et juba algselt ebaloogilist ideed ongi väga raske targalt ellu viia.