Segadus Saaremaa Rannaaugu sadama ümber päädis kokkuleppega

Saaremaa vallas Mustjala piirkonnas asuva Rannaaugu sadama ja sadamat teenindava territooriumi haldamise ja kasutamise korraldamine on olnud kohalikukogukonna poolt tõstatatud küsimusena vallavalitsuse laual juba ligemale 1,5 aastat.

2012. aastal andis toonane Mustjala vald oma volikogu otsusega hoonestusõigusega sadama ala kohalike elanike poolt loodud MTÜ Vahuranna hallata. MTÜ Vahuranna renoveeris toetusrahadega suure osa sadamast ja rajas sadama abihoone. Sadama rekonstrueerimisega tekkinud probleemide tõttu nõudis PRIA ehituseks eraldatud vahendid MTÜ-lt Vahuranna tagasi. Tulenevalt nõude suurusest tähendas see MTÜ Vahuranna maksejõuetuks muutumist ja hoonestusõigus pandi 2017. aastal kohtutäituri poolt enampakkumisele.

Hoonestusõiguse omandas OÜ Shinetes. Pärast hoonestusõiguse omandamist oli pikalt arutelu objektiks see, kuidas ja millises osas toimub tulevikus kohaliku kogukonna poolt sadama kasutamine. Senini on kohalikud kalurid saanud sadamat sihipäraselt kasutada, kuid siiani puudus kokkuleppe sadama ja sadama territooriumi kasutamise ja haldamise osas.

Hetkel on Rannaaugu sadama valdaja Shinetes OÜ ning sadam omab registreeringut sadamaregistris. Ettevõtte huvi ei ole seotud otseselt sadama kaikohtadaega ja tervikuna sadamahalduse vastu majandushuvi puudub otstarbekuse kaalutlusel. Tegemist on väikesadamaga, mida on kõige mõistlikum hallata kohalikel kaluritel endil, sõnas ettevõtte juht Heiki Soodla.