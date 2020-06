Segadus Trumpi kaubandusnõuniku väljaütlemisega: kas kaubanduslepe Hiinaga toimib või ei?

"Hiina kaubandusleping on tervenisti toimiv. Loodan, et nad (Hiina - toim.) jätkavad ka edaspidi leppe tingimuste täitmist," kirjutas Trump Twitteris.

Navarro oli varem telekanali Fox News saates öelnud, et president Trump olevat otsustanud peatada jaanuaris Hiinaga sõlmitud kaubandusleppe toimimise, kuna USA luure on järjest enam veendunud, et koroonaviiruse pandeemia sai alguse Wuhani laboratooriumist Hiinas. "See on lõpetatud. Nad (Hiina esindajad - toim.) tulid 15. jaanuaril siia, et allkirjastada see kaubandusleping - ja see oli tervelt kaks kuud pärast seda, kui naid said teada, et viirus on hakanud levima," rääkis Navarro. "Ma arvan, et nüüd mõistavad kõik nii siin riigis kui ka piiri taga, et Hiina valetas, aga ameeriklased hukkusid," lisas Navarro.

Ameerika Ühendriikide ja Hiina suhted on pärast kaubandusleppe esimese faasi allkirjastamist tänavu jaanuaris märgatavalt halvenenud. Mais ähvardas president Trump katkestada kõik suhted Hiinaga, süüdistades Pekingit selles, et too ei panusta piisavalt koroonaviiruse pandeemia peatamisse. Probleemid kahe riigi suhetes süvenesid veelgi, kui Peking otsustas kehtestada Hongkongis uue julgeolekuseaduse.

