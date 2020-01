Segadus? Välisinvestorite jaoks on arusaamatu, mida Eesti riik Tootsis täpselt müüb

Ma tahaks ikkagi teada, mida riik müüb,” ütleb Priit Lepasepp küsimuse peale, kas nemad kaaluvad Tootsi tuulepargi enampakkumisel osalemist. „Müüakse maad soos ja seal väidetakse, et on kolm ehitusluba peal. Miks ei müü RMK Tootsi tuulepargi arendust?” küsib ta.

Lepasepa sõnul on Tootsi projekt piisavalt suur, et selle vastu tunneksid huvi ka välisinvestorid. „Aga välisinvestorid ei saa aru, miks seal on kolm ehitusluba peal. RMK ei selgita seda kellelegi,” kirjeldab Sunly tegevjuht. Ka ei ole olemas lepingu mustandit, ingliskeelset infot enampakkumise tingimuste kohta ega infot, kas tuulepargile hakkavad kehtima taastuvenergiatoetused või mitte.

RMK kinnisvaraosakonna juhataja Andrus Laureni sõnul võõrandavad nad üksnes maad, mida nad ise ei saa oma põhiülesannete täitmiseks kasutada. „Enampakkumine on korraldatud vabariigi valitsuse suunise ja sellest tulenevalt RMK nõukogu 2017. aasta otsuse alusel, mille kõik kolm kohtuastet on tunnistanud õiguspärasteks,” sõnas ta.

Ka märkis Lauren, et kuigi kehtiv teemaplaneering võimaldab sel maal tuuleparki rajada, ei ole ostjal kohustust seda teha. Küll aga on enampakkumise alghinnaks oleva kinnistu turuhind – 12,3 miljonit eurot – kujunenud arvestades parimat võimalikku kasutust.

Mis puudutab mitut ehitusluba, mis kohalik omavalitsus on väljastanud, saavad RMK kinnitusel need äriühingud oma ehitusplaane realiseerida üksnes kokkuleppel praeguse või tulevase maaomanikuga. Enampakkumise ingliskeelne tõlge on ametlikes teadaannetes kättesaadav järgmisest nädalast.