Segadus välismeedias. Soome töönädala radikaalse muutmise plaan ei olegi tõsi

Daily Maili loost alguse saanud jutus oli kirjas, et Marini sõnul annab see töötajaile võimaluse veeta rohkem aega perega. Soomes nagu ka Eestis töötatakse täna reeglina kaheksa tundi päevas ja viis päeva nädalas.

Daily Mail toob oma loos välja, et Marinil endal on üks laps ja Soome valitsuses kokku kolm alla 35 aastast naist.

„Ma arvan, et inimesed väärivad seda, et veeta enam aega oma peredega ja kallite inimestega, aga ka hobide ning muude eluvaldkondade nagu kultuuri seltsis," ütles ta. „See võib olla meie tööelus järgmine samm."

Marin oli enne peaministriks saamist transpordiminister ning siis töönädala muutmise idee poolt.

Ettepanekut on väga entusiastlikult toetamas ka haridusminister Li Andersson, kes on ka Vasakliidu esimees, kirjutab Daily Mail.

„On oluline, et Soome inimesed töötaksid vähem. See ei ole naiseliku juhtimise tulemus, aga abi andmine ja ka valimislubadusest kinni pidamine," ütleb ta.

Segadus Soome meedias

Soome meedias tundub olevat segadus, sest nende teada ei ole koalitsioon välja öelnud, et töötunde hakatakse kindlasti vähendama. Pigem on Marin ka ise väitnud, et see ei ole neil plaanis. Inglisekeelne meedia on kasutanud tõenäoliselt algallikana Daily Maili, mis ehitas loo üles just Marini eelmisel suvel öeldule, kui ta oli veel transpordiminister. Seda ütles ta ühel erakonna siseüritusel. Tõenäoliselt tuleb Marinil kodumaal täna-homme palju selgitamist, kas idee saab tõesti reaalsuseks.