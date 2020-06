Segane lugu. Hipodroomi ala projekteerija räägib oma versiooni. Kuidas keskne probleem lahendatud saab?

Hipodroomi 250 000-ruutmeetrine krunt on viimastel päevadel saanud suurt meedia tähelepanu. Algselt 50 000-eurose annetuse looga, mis tundub olevat seotud just selle maa-alaga ning seejärel tänase jätkuga. Arendaja ütles nimelt meedia vahendusel, et nad on linna käest saanud kõik vajaliku, et projekteerima hakata, aga abilinnapea Kalle Klandorf teatas selle peale, et arendaja valetab ja survestab linna. Ärileht palus kommentaari ka Hipodroomi maa-ala projekteerijalt K-Projektilt.