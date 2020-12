Seilab edulainel: „tavapärase majandustegevusega” tegi Taukar mullu oma viimase aja parima teenistusega aasta

Ka kuulub Taukarile ettevõte Taukar Holdings OÜ, mis on asutatud selle aasta mais ning mille tegevusalaks on märgitud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused. Ettevõttel on 5%-line osalus nädal aega hiljem asutatud ettevõttes CTF-Tech OÜ, mille põhivaldkonnaks on märgitud arvutialased konsultatsioonid.

Liitu