Seis on hapu: mitmed olulised majanduse näitajad on langustrendis

Töötleva tööstuse tootmismahud vähenevad

Alates möödunud aasta septembrist halvenesid välisnõudlusest sõltuva ja meie peamise, kaupu eksportiva majandusharu, töötleva tööstuse, tulemused järsult. Halvenemine on laiapõhjaline - novembris vähenes tootmismaht kolmveerandis töötleva tööstuse tegevusaladest, kusjuures suurima negatiivse mõjuga oli puidutööstus. Puidutööstuse tootmismahud on vähenenud juba mitu kuud järjest ning möödunud aasta keskmisena oli selle tegevusala tootmismaht varasemast väiksem. Puidutööstuse nõrga tulemuse peamiseks põhjuseks on olnud Kesk- ja Lääne-Euroopas puidu kooreüraski leviku tõttu metsade sanitaarraie, millega on tekkinud puidu ülepakkumine ja mis on puidu hinnad alla viinud. Samuti on selle tegevusala viimaste kuude languse taga ülemöödunud aasta lõpu kõrgema võrdlusbaasi mõju. Lisaks puidutööstusele olid tugevama negatiivse mõjuga veel haagiste ja muude transpordivahendite, mööbli ja puitmajade ning elektroonikaseadmete tootmine.

Väheneb nii ekspordi käive kui müük koduturule

Töötleva tööstuse käive on viimastel kuudel vähenenud nii ekspordis, kui ka koduturule müügis. Osalt on ka siin põhjuseks kõrgem võrdlusbaas. Detsembris sellist võrdlusbaasi mõju enam ei olnud, mistõttu siis olid tõenäoliselt veidi paremad müügitulemused. Vaatamata sellele möödunud aasta neljandas kvartalis töötleva tööstuse ekspordikäive vähenes ning ilmselt näeme ka veebruari lõpus avaldatavas aasta viimase kvartali SKP arvestuses kaupade ekspordi olulist nõrgenemist. See pidurdab omakorda ka majanduskasvu.