Seis väga hapu. Enam kui tuhandelt investorilt raha kaasanud ettevõte trikitab hoolega

Platvormi teates on kirjas, et esiteks on majatootja Q-Haus Baltic OÜ endine omanik ja juhataja Reino Soots vaikselt lahkunud Q-Haus Baltic OÜ tütarettevõtte Q-Haus Prefab OÜ omanike ja juhatuse seast, ettevõtte omanikuks ja juhiks on saanud ettevõtete "matmisega" tegelev Jüri Žukov. Võlausaldajate eksitamiseks on ettevõte saanud ka uue ärinime QHP123 OÜ.

Aja juurde võitmine

Teiseks on QHP123 OÜ (endine Q-HAUS PREFAB OÜ) vaidlustanud kohtutäituri poolt arestimisel määratud kinnisasja hinna.

Täitemenetluse seadustiku § 74 lg-st 8 tulenevalt ei saa kohtutäitur jätta hinna vaidlustamise kaebust rahuldamata ning on seetõttu esitanud Harju Maakohtule taotluse eksperdi määramiseks, millega on rahuldanud QHP123 OÜ kaebuse, on teates kirjas.

Kuna vaidlustatud on arestimise hind ja sellega vara enampakkumise alghinnad, ei ole hetkel enampakkumise läbiviimine võimalik ja seda kuni kohtutäituri avalduse lahendamiseni kohtu poolt. Otsuse enampakkumise alghinna osas teeb kohtutäitur pärast eksperthinnangu või hinna vaidlustamisega seotud kohtumenetlust lõpetava lahendi saamist.

„Arestimisel määratud kinnisasja hinna vaidlustamine annab Reino Sootsi poolt kontrollitud Q Prefab OÜ-le täiendavat aega laenu tagatiseks seatud tootmishoonete kasutamisel, kus ettevõte jätkab elementmajade tootmist," öeldakse investoritele.

Taust

Tulenevalt Q-Haus Baltic OÜ (uue ärinimega Pessaraag OÜ) poolse Crowdestate'i investoritega sõlmitud laenulepingute rikkumisest saatis Crowdestate Collateral Agent OÜ 17.09.2019 ettevõttele avalduse sõlmitud laenulepingute üles ütlemiseks ning nõude võlgnevuse tasumiseks. Laenulepingute kehtivuse viimaseks päevaks oli 24.09.2019.