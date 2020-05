Seisab või ei seisa? Otsepilt näitab, kas Helmedel oli õigus, et Rail Balticu ehitus on toppama jäänud

„Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid, kes saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab ja see on suurel määral tänu sellele, et meie oleme ta seisma pannud," ütles siseminister Mart Helme.

Rahandusminister Martin Helme lisas, et Rail Balticus tehakse asjakesi, mis on meie majandusele kasulikud niikuinii.

„Kuhu on kulunud siiani Rail Balticule kulunud raha? Viaduktidele ja trammiliinile lennujaama. Kui Rail Balticu ülejäänud osa kunagi ei tule, siis minu arvates on hea, et meil trammiliin on. See on tehtud Rail Balticu nime all ja Rail Balticu rahadega. Raudteed meil ei ole ja seda ei ole hakatud ehitama, aga meil on trammiliin lennujaama. Loosungina võib ju kuulutada, et raha on kulutatud, aga kui me vaatame kuhu on kulutatud - me püüame seista selle eest, et kulutatakse sellele, mis meile on kasulikud ja ei aita seda raudteed ehitada tegelikult," lisas ta.

Martin Helme mainis oma jutus viadukte. Praegu ehitatakse Rail Balticu esimest, Saustinõmme viadukti, mis ületab Rail Balticu põhitrassi. Üheks selle ehituslepingu objektiks on 4,1 kilomeetri pikkune eraldusribaga neljarealine maantee, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlmi. Lisaks Rail Balticu trassi ületavale Saustinõmme maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel. Kõik tööd peaksid olema lõppenud 2021. aasta II kvartaliks.

Ehitustööde kogumaksumus on 19 miljonit eurot, sealhulgas 20% käibemaks. Ehitust finantseerib Maanteeameti Ühtekuuluvusfond ning Saustinõmme viadukti Rail Baltic Estonia OÜ.

Siit saab näha otsepilti viadukti ehituselt. Töö käib. Tegemist ei ole videoga vaid teatud intervalliga edastatavate fotodega. Ometi on tegemist reaalajas kajastatava tegevusega. Mingist seismisest ei saa Rail Balticu puhul juttu olla. Lisaks on töös mitmed suured projektid nagu reisiterminalid ning täna tuli uudis selle kohta, et Rail Baltic muudab oluliselt Muuga sadamat.

Samas ei saa öelda, et Rail Balticu kohal oleks taevas pilvitu. Muresid on omajagu. Veebruaris kirjutas Eesti Päevaleht sellest ka pikemalt.