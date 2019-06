Seitse aastat kannatlikkust ja enda tõestamist tõi koostöö Google'iga

Euroopas on Google'il koostöö nelja kiirendiga, Startup Wise Guys on ainuke partner Baltikumis, kellega alustatake programmi Google Developers Launchpad. See tähendab, et startupil on võimalus töötada koos Google'i mentoriga ning kasutada nende andmebaase ning uusimat tehnoloogiat ning kuni 100 000 euro väärtuses tasuta pilveteenuseid, et oma ettevõtet nö majutada.

Esimesena avaneb võimalus koostööks Google'iga tänavu oktoobris Tallinnas alustavatel uutel meeskondadel, kes arendavad peamiselt äriklientidele suunatud SaaS (software-as-a-service) tarkvarateenuseid.

„Näeme seda suure töövõiduna. Meie jaoks on see ka teatud mõttes kvaliteedigarantii. Idufirmad võivad meid usaldada, kuna meid on välja valinud Google ja saame ettevõtetele pakkuda erinevaid võimalusi, näiteks paremat ligipääsu ka Google'i ekspertidele," rääkis Startup Wise Guys'i kaasasutaja ja investor Herty Tammo.

„Lihtsalt see ei tulnud. Me oleme juba seitse aastat tegutsenud programm ja algusaastatel üritasin ma tihti nendega USA-s rääkida. Keegi väga vedu ei võtnud. Aga aastatega tulebki ennast tõestada, kasvatada usaldust. Google uurib su tausta, käiakse siin kohapeal ja Google'i kohalik Baltikumi juht on meiega juba aastaid töötanud."

Tammo sõnul on selline koostöö kasulik muidugi ka Google'ile, mille teenuseid jäävad edukaks kasvavad startupid ka hiljem ja juba tasu eest kasutama.