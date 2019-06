Seitse Hollywoodi võsukest, kes on rikkamad, kui nende staaridest vanemad

Tema 21-aastane tütar Kylie on emast vähemalt kümme korda rikkam tänu edukale kosmeetikafirmale Kylie Cosmetics, mille väärtuseks on Forbesi hinnangul 900 miljonit dollarit.

Kolmas kuulus Hollywoodi võsuke, kes teenib oma kuulsast vanemast rohkem, on sarja „Friends” staar Jennifer Aniston, kes just tänu sellele seriaalile on rikkam oma isast, kuulsast seebiooperitähest John Anistonist. Ta sai kuulsaks 1985. aastal seriaalis „Days of Our Lives”, kui hakkas mängima rolli, mida ta mängib tänase päevani – Victor Kiriakist.

Ka on ta kaasa löönud terves reas teistes telesarjades nagu „Gilmore Girls”, „The West Wing” ja „Mad Men”. John Anistoni vara väärtuseks loetakse 10 miljonit dollarit. Tema tütar ületab selle muidugi mitmekümne kordselt. Jennifer Anistoni vara väärtuseks hinnatakse 240 miljonit dollarit.

Enamuse oma jõukusest võlgneb ta just seriaalile „Friends”, kus talle maksti Forbesi andmetel 1,25 miljonit episoodi kohta. Tegemist on seriaaliga, mis toob talle ka pärast selle lõpetamist, korralikult raha sisse. Näiteks veel 2018. aastal maksis Netflix sarja näitlejatele igaühele 2 miljonit dollarit, et ta saaks veel seda eetris hoida. Ka teenib ta reklaamilepingutelt iga-aastaselt 10 miljonit dollarit.

Oscariga pärjatud näitleja Jon Voight läbilöögihetkeks filmitööstuses osutus roll 1969. aasta filmis „Midnight Cowboy”, mille eest talle isegi väga midagi ei makstud. Oscari võitis ta ta rolli eest 1978. aasta filmis „Coming Home”. Järgmise paarikümne aasta jooksul mängis ta küll mitmes filmis, millega käis kaasas priske palgatšekk. Täna jääb tema vara väärtus hinnanguliselt 45 kuni 55 miljoni dollari vahele.

Tema tütar on tuntud filminäitleja Angelina Jolie, kelle vara väärtus on isa omast ligi neli korda suurem, küündides 160 miljoni dollarini. Selleni on ta jõudnud tänu sellistele edukatele filmidele nagu „Girl, Interrupted” ja „Lara Croft: Tomb Raider”. Ka teenis ta 33 miljonit Disney filmiga „Maleficent”.

Ameerika telenäitleja Blythe Danneri karjäär algas Broadwayl, kus ta teenis 1907. aastal Tony auhinna rolli eest etenduses „Butteflies Are Free”. Järgmise kolme kümnendi jooksul mängis ta teleekraanil küll suuremaid ja väiksemaid rolle, kuid sai tõeliselt kuulsaks alles 2000. aastatel, lüües kaasa filmides „Meet the Parents” ja „Will & Grace”. Tema vara väärtuseks on hinnanguliselt 45 miljonit dollarit.

Vähemalt kolm korda jõukam on tema kuulus tütar Gwyneth Paltrow, kelle vara hinnanguline väärtus on 140 miljonit dollarit. Paltrow sai 1999. aastal ka Oscari oma rolli eest filmis „Shakespeare in Love”. Lisaks näitlemisele on tal ka oma elustiiliäri nimega Goop, mille väärtuseks hinnatakse 250 miljonit dollarit.

Ameerika koomik ja näitleja Jerry Stilleri karjäär algas 1970. aastatel koos abikaasa Anne Mearaga. Koos moodustasid nad kuulsa koomikutepaari. Ka on ta osalenud sarjas „Seinfeld”, mille näitlejaid on olnud ühed paremini tasustatud kogu teleajaloos. Tema karjääri jooksul kogutud vara väärtuseks hinnatakse 12,5 miljonit dollarit.

Märksa kuulsam on aga tema poeg, Hollywoodi näitleja Ben Stiller, kes on oma isast kümme korda rikkam. Tema vara väärtuseks hinnatakse 120 miljonit dollarit. Filmid, millega ta on enim laineid löönud, on „There's Something About Mary”, „Zoolander” ja „Meet the Parents”.

Kirk Douglase karjäär Hollywoodis sai alguse 1946. aastal rolliga filmis „The Strange Love of Martha Ivers” ja sellest ajast alates õitses tema karjäär aastakümneid. Teda on kolmel korral esitatud Oscarile ja ta on mänginud peaosa enam kui 90 filmis. Tema vara väärtuseks hinnati tema karjääri lõpul 80 miljonit dollarit. Suure osa sellest annetas ta koos oma abikaasaga heategevuseks.

Sama tuntud on ka tema poeg, näitleja Michael Douglas, kes on oma näitlejakarjääriga teeninud 300 miljonit dollarit. Ta on olnud peaosatäitja sellistes filmides nagu „A Perfect Murder”, „The American President” ja „Basic Instinct”. Ta sai 1988. aastal Oscari rolli eest filmis „Wall Street”.