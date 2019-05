Seitse viga, mida algajad peaksid aktsiatesse investeerimisel vältima

Emotsionaalsed otsused, laenatud rahaga investeerimine ja unistus üleöö rikastumisest. Jah, kõik investorid on kuskilt alustanud, aga väldi neid tüüpilisi vigu, et juba stardipositsioonil edumaa saavutada!

Edukas investeerimine aktsiatesse nõuab muu hulgas analüüsivõimet, kannatlikkust ja stardikapitali. Kõiki oskusi saab jooksvalt treenida, ent algajad kipuvad tegema mitmeid olulisi vigu.

Järgnevalt vaatleme lähemalt seitset tavalist viga, mis kipuvad aktsiate soetamisel nii arengut kui ka rahalisi tulemusi pärssima. Kehvemal juhul võib teiste vigadest õppimata jätmisel kaaluka rahasumma kaotada.

1. Sead ainult lühiajalisi eesmärke

Algajatel on vaja investeerida lisaks rahale ka põhjalikku mõttetööd, et tegevuse pikaajalised eesmärgid saaksid paika pandud. Miks tahad hakata aktsiatesse investeerima? Kas ootad hõlpsat tulu või soovid kasvatada jõukust pikaajalise plaani abil?

Mõned inimesed soovivad lihtsalt katsetada klassikalist investeerimisvõimalust. Teistel jällegi hiilgab silme ees konkreetne tulemus, näiteks maja ostmine või laste ülikooliõpingute eest tasumine. Kindlasti on oluline hinnata realistlikult aega, mis kulub soovitud rahalise seisu saavutamiseks. Ehk soovid investeeringust võrsunud kopsakat rahasummat juba paari aasta pärast?

Arvesta, et aktsiaturu püsimatu iseloom ei pruugi tagada paisunud kapitali olemasolu hetkeks, mil seda kõige rohkem vajad.

2. Otsustad ainult emotsioonide pinnalt

Pexels

Edukaks osalemiseks aktsiaturul on vaja kontrollida oma emotsioone ja langetada ratsionaalseid otsuseid. Aktsiahindade kõikumine tekitab paratamatult nii algajatel kui ka edasijõudnutel emotsionaalseid reaktsioone, sest mängus on ju isiklik raha. Küll aga tasub aktsiate soetamisel endale kohe kindel plaan valmis panna.

Millisest punktist müün aktsiad maha, kui nende näitajad ei käitu vastavalt ostuotsust ajendanud ootustele? Teisisõnu omab ratsionaalselt käituv investeerija strateegiat vajaduse korral kiiresti väljumiseks. Küll aga ei põhine aktsiatesse investeerimine juhuslikel emotsioonidel, vaid eelnevalt paika pandud kriteeriumidel. Sel juhul on aktsiate müümine ratsionaalne otsus, mis põhineb planeerival käitumisel, mitte aktsiamaastikul toimuva virvarri keskel tekkinud hirmudel või lootustel.

3. Investeerid kuskilt laenatud rahaga

Iseenesest pole laenatud rahaga investeerimine alati rumal otsus. Siiski saab mõtlematute ja tarkade otsuste vahele piiri tõmmata üsna kindlate kriteeriumide alusel.

Täielikult või osaliselt laenu abil investeerimine on mõttekas, kui investeeringu risk on madal ja selle oodatud tasuvus kõrge määraga. Kindlasti ei kuulu klassikaline aktsiaturul osalemine laenude rakendamise seisukohast mõistlikkuse kategooriasse.

Kindlasti väldi „gurusid”, kes julgustavad eraisikutelt, kiirlaenupakkujatelt või pankadest laenu võtma, et seejärel nende hiilgavate teadmiste abil aktsiatega mängides üüratuid summasid kokku kraapida.

Taolistes skeemides kaasa löömine võib lõppeda nii finantsiliselt kui ka laiemas mõttes eluliselt ränkade tagajärgedega.

4. Paned kõik panused ühte patta

Mõnikord tekib algajatel n-ö tunnelvisioon ehk nad keskenduvad ainult ühele võimalikule investeerimisvõimalusele. Seejuures jäävad kõik alternatiivid praktiliste otsuste pildist välja.

Taoline olukord võib tekkida kahel tasandil. Kõigepealt tasub aktsiate soetamisel jagada investeeritud raha mitme sektori ja tööstusharu vahel. Ainult ühele kompaniile või tööstusharule keskendudes tõstad riski langeda selle konkreetse firma või haru puudutava äkilise raputuse ohvriks. Laiema tasandi mõttes pole aga tegu ikkagi täieliku portfelli tasakaalustamisega. Lisaks aktsiatele leidub palju muid investeerimisviise alates kinnisvara ja väärismetallide ostmisest ning lõpetades valuutaturul kauplemise ja ühisrahastusplatvormidega. Riske tasub igal juhul hajutada!

5. Jätad baasteadmised selgeks tegemata

Algajatele võib jääda mulje, et turg baseerub ainult mõnel jäigal põhimõttel, näiteks „osta odavalt ja müü kallilt”. Tegelikkuses mängib aktsiaturul ja teistelgi platvormidel rolli terve hulk muutujaid. Nende hulka kuuluvad nii tehnilised parameetrid kui ka üllatusi pakkuv inimlikest emotsioonidest tingitud otsuste ahel. Seepärast tasub alustavatel investoritel võtta aega, et teha endale selgeks hulk baasmõisteid ja aktsiaturu toimimise mehhanisme. Ühest küljest aitab see jooksvalt enda jaoks tehtavaid otsuseid ja nähtavaid sündmuseid edukamalt lahti mõtestada. Teisest küljest loob investeeritud aeg soodsa pinnase elukestvaks õppeks investorina. Regulaarselt aktsiaturgu puudutavate artiklite ja analüüside lugemine aitab baasteadmisi kinnistada ning luua ajus pikaajaliselt püsivaid mudeleid.

Muide, Admiral Markets pakub tasuta demokontot, kus investeerimine aktsiatesse toimub täiesti riskivabalt. Demokontolt kogutud kogemuste ja tarkustega saad peatselt päris rahasummadega investeerima hakata.

6. Loodad kiirele rikastumisele

Finantsilisele meeleheitele viidud inimesed otsivad raskest olukorrast kiireid väljapääse. Kuigi see võib tunduda esialgu ebatõenäolisena, siis pole sugugi harv juhus, kui aktsiatega kauplemist tehakse eesmärgiga mõne kuu vältel tuhandeid või lausa kümneid tuhandeid eurosid kokku ajada. Tihti sünnib ettekujutus hullutavast tulevikust, lugedes kuulsa investori tähelennust või külastades kahtlase teadmamehe eduloost pajatavat veebilehte. Seevastu kogenud investorid võivad vabalt tõlgendada lühiajalise eesmärgina perioodi, mis jääb alla 2–3 aasta. Näiteks 18 kuud.

Seega, kas siht on paari nädala või mõne kuuga miljonäriks saada? Pigem tule turule seninägematu toote või teenusega, mis lahendab paljude inimeste jaoks pakilise probleemi.

7. Jäljendad ainult teiste valikuid

Karjamentaliteet võib metsikus looduses ootamatult kerkinud ohust päästa. Aga kas see aitab edukalt aktsiatehinguid sooritada? Vaevalt küll!

Maailmakuulus investor Warren Buffett on öelnud: „Ole kartlik, kui teised on ahned, ja ole ahne, kui teised on kartlikud!”. Loomulikult pole tegu universaalse õpetusega, mis aitab mängleva kergusega rikkust omandada. Siiski kipuvad algajad alahindama oma suutlikkust teiste jäljendamise soovi alla suruda.

Ainuüksi alusetud kuulujutud firma raskustesse sattumisest võivad vallandada ahelreaktsiooni, mille käigus lõviosa inimestest oma aktsiad maha müüvad. Just siin tulebki mängu oskus keerulisel hetkel situatsiooni objektiivselt hinnata ja karjainstinkti järgimise asemel isiklikke otsuseid vastu võtta. Seejuures võib ühel korral otsus karjaga kattuda, teisel korral aga mitte.