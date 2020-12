Selgus Debenhamsi kaupluste saatus Eestis ja Lätis

Tema kinnitusel on DBH Ltd Baltics sõltumatu ettevõtte ning kauplused tegutsevad frantsiisilepingu alusel, edastab Läti Delfi.

Skuja rääkis, et briti kauplusekett teatas küll kaubamajade sulgemisest Suurbritannias ja tarneahelad jätkuvad kuni tuleva aasta 1.märtsini. See otsus oli ootamatu ega vasta lepingutingimustele.

DBH Ltd Balticsi kauplused Eestis ning Lätis jätkavad tööd ettevõte teeb otselepingute alusel koostööd kaheksa praegu Debenhamsis esindatud kaubamärgiga.

„Eesootava kolme kuu jooksul ootab ees uute logistiliste otsuste raske töö. Kui rendileandjate ning investorite toetusel saame hakkama," selgitas ta.

Mis juhtus Debenhamsiga?

Suurbritannias alustati Debenhamsi keti likvideerimist, sest loodetud ostja loobus tehingust. 1813. aastal asutatud ettevõte annab tööd ligi 12 000 inimesele.

Suurbritannias jätkavad praegu olemasolevate kaupade müügiks tööd 124 Debenhamis kaubamaja. Need on kauplused, mis ettevõtte restruktureerimiskava esimese etapi lõppu alles jäid.

Debenhamsile sai saatuslikuks COVID-19 pandeemia, kuigi rahalised raskused said alguse oluliselt varem. 2019. aasta kevadel lõpetati ettevõtte aktsiatega Londoni börsil kauplemine ning firmat

Debenhams Baltimaades

DBH Ltd Baltics on Firmas.lv andmetel registreeritud 2013. aastal ning kuulub firmale Lawrence Asset Management, mille tegelik kasusaaja on Ieva Plaude-Rēlingere. Läti Delfi andmetel on ta ka kosmeetikabrändi Kolonna looja.

Eelmisel aastal oli DBH Ltd Balticsi käive 3,9 miljonit eurot ning kasumit teeniti 52 867 eurot.

Esimene Debenhamsi kauplus avati 2013. aastal Tallinnas Rocca al Mare keskuses. Eestis tegutsetakse ettevõtte Amirage Estonia OÜ kaudu, mis kuulub samuti Lawrence Asset Managementile.