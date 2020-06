Selgus kolmas suurettevõte, mis soovib Kredexi laenu abil päästmist

Kuna Magnetic MRO on samuti börsiettevõte, ei avaldanud ettevõtte tegevjuht Risto Mäeots küsitava laenusumma kohta täpsemaid tingimusi, kuid möönis, et riigilaenu nad tõepoolest taotlenud on.

"Kuna oleme Tallinna börsil noteeritud ettevõtte ja meil on investorite ees kohustused, siis me ei tohi mitteametlikku infot jagada enne ametlikku börsiteadet. Oleme esitanud KredExile abi saamiseks taotluse, kuid kõik detailsem info ilmub ametlikus börsiteates," teatas ta kirjalikus vastuses. "Eesmärk on ühene - tulla sellest olukorrast välja jätkusuutliku ja endiselt kõrget lisandväärtust loova ettevõttena. Oleme ajastanud oma tegevused nii, et hiljemalt selle aasta kolmanda kvartali lõpuks oleks meil kindlad lahendused allkirjastatud ja saame keskenduda oma pikema visiooni elluviimisele."

