SELGUS MAJJA | Kõige põletavamad küsimused seoses eriolukorra ja töölepingutega

Kuna selline olukord on Eestis esmakordne, siis puudub asjakohane praktika, mis selgitaks, kas töötajaid saab vääramatu jõu tõttu palgata puhkusele saata. Enamus eksperte on siiski seisukohal, et tööandja ei saa sundida töötajaid palgata puhkust kasutama. Juhul kui töötajale ei ole tõesti tööd pakkuda, pooled kokkuleppele ei jõua ning Töötukassa pakutud meetmed olukorda ei leevenda, siis tuleb töötaja koondada.

Kas tööandja saab vähendada töötajate töökoormust ja töötasu?

Töötajate töökoormust ja töötasu on võimalik vähendada ajutiselt. Töölepingu seaduse paragrahv 37 näeb ette, et kui tööandja ei paku temast sõltumatute ettenägematute majanduslike asjaolude tõttu töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib tööandja 12 kuu jooksul kuni kolme kuu ulatuses töötaja töötasu vähendada mõistlikus ulatuses, kui kokkulepitud töötasu on tööandja jaoks ebamõistlikult koormav. Siinkohal tuleb silmas pidada, et vähendatud töötasu ei tohi olla alla miinimumpalga määra. Enne töötasu vähendamist peab tööandja kaaluma, kas töötajale oleks võimalik muud tööd pakkuda. Töötasu vähendamisest tuleb töötajaid vähemalt 14 päeva ette teavitada ning järgida informeerimise ja konsulteerimise reegleid.Töötajatel on õigus proportsionaalselt vähendatud tasuga keelduda töö tegemisest või töölepingu viiepäevase etteteatamisega üles öelda. Töötaja nõusolek töötasu vähendamiseks pole vajalik - tööandja võib töötasu vähendada ühepoolselt (näiteks võttes vastu vastava juhatuse otsuse). Kokkulepet või lepingu lisa ei ole vaja.

Alternatiivina on võimalik teha ka muudatusi töölepingutes ning leppida kokku osalises tööajas, kuid selleks on vaja poolte kokkulepet. Täpne töökoormus ja selle kestus (võttes arvesse, et muudatus on ajutine) määratakse samuti poolte kokkuleppega.

Kas tööle ilmumata jätmine on eriolukorras õigustatud?

Ehkki on välja kuulutatud eriolukord, ei ole terved töötajad vabastatud tööle tulemisest. Tööandja ja töötaja peavad käituma heas usus, seega juhul, kui töötajal on nõrk immuunsussüsteem või kui ta kuulub riskigruppi, on tööandja kohustatud töötaja tervise kaitseks rakendama olukorrale vastavaid mõistlikke meetmeid, st vajadusel ja võimalusel töö ümber korraldama. Selline kohustus on ka juhul, kui töötajal pole mõjuval põhjusel võimalik tööd teha - näiteks kui lastead on suletud ja töötajal pole muud varianti lapse eest hoolitsemiseks.

Kas tööandja saab töötajate ülesandeid ühepoolselt muuta?