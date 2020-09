Selgus raske aasta parim turismi turundustegu

AHHAA teaduskeskuse foobiate näituse turundus - esimene hirmutav viiruselaine oli just lõppenud, teaduskeskusel tuli idee korraldada näitus foobiatest. Ideele järgnesid maavärinasimulaator, kitsad ja pimedad käigud, toatäis madusid ja öölaagrid. Turundusele Eestis lisandus kampaania Lätis ning ebakindlale ajale ja külastajapiirangutele vaatamata sündis juulis keskuse kõigi aegade publikurekord üle 44 000 külastajaga. See on esimene kord, kui teemat sel kujul Euroopas eksponeeritakse ning sellest on ka kokkuvõttes saanud AHHAA kõige populaarsem näitus.

„Peale valusate kaotuste paneb iga kriis nägema ka uusi võimalusi. Turismi turundusteo konkurss annab hea läbilõike loomingulistest lahendustest: kontaktivabad teenused, lõpetamise asemel hoopis turuletulek kriisiolukorras, tootepakkumise laiendamine - see näitab, et on hulk ettevõtteid, kes väljuvad kriisist kogemuse võrra tugevamana," lisas Liina Maria Lepik.