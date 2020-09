Selgus summa, mille eest Linnamäe ostaks 9 kino Baltikumis

Toimetas: Tanel Saarmann RUS

Postimehe maja ja Margus Linnamäe Foto: Andres Putting

Eile andis UP Invest teada, et plaanivad osta Forum Cinemase Baltikumi kinod. Neid omab suur AMC Entertainment Holdings kontsern. Hiljem saatis sama firma omapoolse börsiteate, kus on kirjas ka tehingu hind - 65 miljonit eurot. Tegemist on 9,3-kordse oodatava 2020. aasta EBITDA-ga, kusjuures ei arvestata Covid-19 faktorit.