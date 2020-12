Selgusid parima elukvaliteediga Euroopa suurlinnad ja Eestil on põhjust uhkust tunda!

Euroopast leiab palju väga uhke arhitektuuri, ilusate loodusvaadete ja rikka ajalooga linnasid, kirjutab Briti väljaanne Express. Külaliskorteritele keskendunud Londoni kinnisvaraarendaja Essential Living reastab värskes uuring Euroopa suurlinnad elukvaliteedi järgi.

Uuringu läbiviimisel jagati Euroopa linnadele punkte vastavalt sellele, kui suur on linna õhusaaste tase, kui kõrge elukallidus, kui pikk elanike eeldatav eluiga ja kui palju rohelust on linnas. Express märgib, et tõenäoliselt ei ole edetabelis esimese koha hõivanud linn paljude jaoks unistuste reisisihtkoht. Selleks linnaks on meie enda pealinn Tallinn.

Eesti pealinn sai kõrgeid punkte nii madala õhusaaste, madala elukalliduse kui ka madala kuritegevuse määra eest. Sellele tunnustusele vaatamata on aga Tallinna näol ühe kõige vähem rohelisema linnaga Euroopas. Madalaid punkte sai Eesti pealinn nii mänguväljakute, parkide kui veesilmade vähesuse tõttu. Sama kehva hinnangu sai ka Šotimaa pealinn Edinburgh.

Samas märgib Essential Living oma uuringuraportis, et Tallinna näitel võib siiski öelda, et roheliste laikude puudumine linnas ei too tingimata endaga kaasa kõrget õhusaaste taset. Seejuures tuuakse välja, et Tallinn oli esimene Euroopa pealinn, kes võimaldas oma elanikele tasuta ühistransporti. Uuringu läbiviijate sõnul on seeläbi suudetud Tallinnas vähendada autode kasutust ning koos sellega nii õhu- kui mürareostust.

Tallinnale järgneb selles edetabelis Rumeenia pealinn Bucharest. Tema järel tuleb Lissabon, mis sai kõige kehvema skoori õhukvaliteedi vallas. Neljandale kohale jõudis Iirimaa pealinn Dublin, kellele järgneb viiendana Tšehhi pealinn Praha. Esikümnesse jõudsid veel Reykjavik, Pariis, Londoni kesklinn, Helsingi ja Zürich.

Kõige rohelisem Euroopa suurlinn on selle uuringu järgi Pariis, kes sai 60-st punktist 40 punkti. Prantsusmaa pealinn sai kõrgeid punkte nii suure hulga parkide, avalike aedade, mänguväljakute ja linnasiseste veesilmade eest. Euroopa kõige rohelisemate suurlinnade nimistus teisel kohal on Amsterdam.