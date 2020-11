Selgusid Soome eelmise aasta suuremad maksumaksjad: Neste tasus 227 miljonit eurot

Soome ettevõtete ning organisatsioonide poolt riigikassasse makstud tulumaks eelmisel aastal pisut vähenes: eelmisel aastal tasuti kokku 5,8 miljardit eurot. Aastal 2018. oli vastav summa 5,9 miljardi eurot.

Suurim maksumaksja oli farmaatsiakontserni Bayer tütarfirma Bayer Nordic, mis tasus enam kui 131 miljonit eurot. Maksuameti andmetes ei ole arvestatud kontsernide struktuuri ja nii kinnitas Bayer, et on kokku tasunud maksudeks 141 miljonit eurot ning UPM 134 miljonit eurot.

Bayer Nordicule järgnes Neste Renewable 118,1 miljoni euroga ning Neste OY 108,3 miljoni euroga.

Kauppalehti märgib, et suuremate maksumaksjate edetabelis ei ole suuri muutusi olnud. Lisaks Bayerile ning UPMile on suurimate maksumaksjate edetabelis suurfirmad nagu Orion, Neste ja Fortum ning ka finantssektori ettevõtted. Samuti on edetabelis jätkuvalt mängude tootja Supercell.

Supercell ongi maksuameti edetabelis Neste järel neljandal kohal ligi 94 miljoni euroga.