Selts saatis seoses vanalinna külaliskorterite probleemiga peaministrile pöördumise

Tallinna Vanalinna Selts andis peaminister Jüri Ratasele oma märgukirjas teada, et praegune kriis on sobiv aeg selleks, et vaadata üle asjad, mis oleks pidanud olema tehtud juba enne kriisi. Näiteks peaks kehtestama külaliskorteritele konkreetsed nõuded. Vanalinna Seltsi juhatuse liige Ville Jehe leiab, et praegu saab neid liiga vabalt pidada.

''Reeglid peaksid olema õiglasemad ehk siis, kui nüüd mingid firmad ostavad kokku kortereid selleks, et pakkuda hotelliteenust ja kasutades ära seda, et seadusandlus seda ei reguleeri, siis ta saab ebaõiglaselt hotellidega konkureerida,'' ütles Jehe.

Põhiline mure on aga tema sõnul igas asumis hoopis see, et külaliskorterid muudavad püsielanike elamiskeskkonda.

"Minu majas on näiteks üks korter kuuest lühimajutus ja see üks kuuest juba on kardinaalselt mõjutanud meie olukorda nii puhtuse, müra, kulumise, ukselinkide loksumise ja kõige selle kaudu."

Jehe sõnul on praegu õige aeg külaliskortereid reguleerima hakata, sest olukord on rahulikum ning turiste liigub vähem ringi.

''Esiteks tuleks kindlasti neid registreerima hakata ehk siis peaks koguma statistikat selle kohta, kui palju neid üldse on. Teiseks on siis see, et midagi ei ole teha, neid tuleks piirama hakata. Näiteks korterite arvuga majas, võib-olla isegi sellega, et ühistu peaks nõustuma sellega,'' rääkis Jehe.

