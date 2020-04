Selver ostab Comarketi ja Delice’i kaupluseketid ning Solarise toidupoe

Tehing ei hõlma ABC Grupi omanduses olevaid teisi ettevõtteid ja selle jõustumiseks on vajalik konkurentsiameti kinnitus. Tehinguga saab Selver juurde 16 Comarketi kauplust Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, kaks Delice’i toidupoodi Viimsis ja Pärnus ning Solarise keskuse toidupoe. Pärast tehingu kinnitamist konkurentsiameti poolt kuulub Selverile kokku 72 kauplust senise 53 asemel.

"Tegemist on Tallinna Kaubamaja Grupi ühe pikaajalise strateegilise eesmärgi, laiendada tegevust supermarketite valdkonnas, täitumisega. Oleme läbi aastate Selveri kauplusevõrku ja turuosa orgaaniliselt kasvatanud, otsides samal ajal aktiivselt võimalust kiiremaks arenguhüppeks. Nüüd on see realiseerumas ja mul on siiralt hea meel, et selle tulemusena saame grupiga liita tugeva turupositsiooni ja meid sobivalt täiendava kaupluste võrguga ettevõtte," ütles ostutehingut kommenteerides Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i juhatuse esimees Raul Puusepp.

ABC Grupi AS-i nõukogu esimehe Mart Vipsi sõnul on sündiv tehing oluline areng toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügiturul tervikuna. "Eesti väiksuse juures on toidukaubandusettevõttel vaja piisavat jõudu, et tagada kliendile head kaubavalikut mõistliku hinnaga. Huvi meie kaubandusketi vastu on viimastel aastatel olnud arvestatav, kuid rahuldava tulemuseni nii tulevase omaniku kui ka tingimuste osas jõudsime alles nüüd Selveriga. Mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele sarnaseid väärtusi jagava partneriga," ütleb Vips.

Selver AS-i juhatuse liikme Kristi Lombi sõnul loob kahe kodumaise kaubandusketi ühendamine sünergia, mis võtab mõlemast ettevõttest väärtuslikumad kogemused ja õnnestumised. "Ühine suurem ja tihedama kaupluste võrguga kett tugevdab eestimaisel kapitalil põhinevat kaubandust, väärtustades kliendile pühendunud teenindust ja Eesti kohalike tootjate kõrgekvaliteedilist kaupa," ütleb Kristi Lomp.

Selveri juhatuse liige Kristi Lomp selgitas, et tehingu järel ei kiirustata muudatustega, vaid keskendutakse mõlema keti tugevuste analüüsimisele. "ABC Supermarketsi aastatepikkune töö ning saavutatud usaldus klientide silmis on kindlasti suur väärtus, mida oskame Selveris hinnata ja millest lugu pidada," ütleb Kristi Lomp.