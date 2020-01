Selveri juht: eelmine aasta tekitas Eesti toidutootjates judinaid

Eelmise aasta lõpus teatas Eesti jaekett Selver AS, et nad pikendavad hinnatud tippjuhi ja juhatuse liikme Kristi Lombiga lepingut. Ärilehele antud intervjuus ütleb Lomp, et kogu turg on praegu stabiilne ja keegi ei tee agressiivseid liigutusi, sest oodatakse, mida toob Lidl. Peale selle räägib Lomp Eesti kalatootja M.V.Wooli edasisest saatusest ja sellest, et toiduainete ostmine e-poest teeb peagi tohutu hüppe.

Kuidas Lidli turule tulekuks valmistutakse?

Leedus võis näha, et Lidli tulekuga kuumenes turundus- ja meediaturg üle. Kõik jooksid Lidli mahuga võidu. See oli valus õppetund neile, kes seal kohal olid. Eestis oleme äraootavad. Ei ole ju teada, keda Lidl mõjutama hakkab, seega pole mõistlik huupi tulistama hakata.

Kas siis tõesti ei ole selge, kes saab suurima löögi? Selver on turul ikkagi premium’i poole peal.

Oleme eri turge vaadelnud, et uue tulija saabumiseks paremini valmis olla. Nii imelik, kui see ka pole, on Lidli mõju ja populaarsus olnud riigiti väga erinev. Seetõttu on raske ennustada, kuidas nende tulek Eesti kaubandust täpsemalt mõjutama hakkab. Kuna Eesti turg on väike, siis mõjutab uue turuosalise lisandumine kõiki osalisi olenemata kliendiprofiilist.

Üks, mis pingelisemaks muutub, on niigi keeruline seis tööjõuturul.

Kindlasti, pingeline on see seis juba praegu. Omalt poolt oleme küll 25 aastat teinud õigeid personalipoliitika otsuseid. Selle kinnituseks on, et tööjõu voolavus on meil oma valdkonna keskmisest madalam. Alati on kärsitumaid, kes pole rahul ja tahavad midagi muud proovida. Kindel on ka, et suure mahuga keti tulek toob kaasa tööjõuliikumisi.