Selveri kasum kasvas 14,6 miljoni euroni

Selveri mullune müügitulu kasvas varasema aastaga võrreldes 4,8%. Selveri kauplustest tehti 2018. aasta vältel 38,8 miljonit ostu, mis ületas 2017. aasta ostude arvu 3,1% võrra, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

2018. aasta puhaskasum oli 1,4 miljoni euro võrra suurem kui 2017.

Eelmise aasta lõpus seisuga kuulub Selveri ketti 53 kauplust kokku müügipinnaga 99 900 ruutmeetrit ning Hiiumaa rändpood, kohvik ja e-Selver.

Aruandes seisab, et Selver AS on suutnud kasvatada müügitulu segmendi keskmisest rohkem. 2018. aasta lõpu seisuga oli Selveri turuosa spetsialiseerimata kaupluste segmendis 17,5%, millega ollakse kolmandal kohal.

Jaeketi keskmine töötajate arv kasvas 2533-lt 2636-ni.