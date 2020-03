Selveril on vaja lisatööjõudu. Nad pakuvad palgata puhkusele jäänud inimestele tööd

„Nõudlus kriisivarude järele on jaekaubandusega tegelevates ettevõtetes olulisel määral kasvanud ning tulenevalt sellest on kauplustel ja Selveri e-poel tarvis juurde töökäsi. Oleme otsustanud ulatada abikäe neile, keda ootab palgata puhkus või halvimal juhul koondamine, et kutsuda Selverisse sel kiirel perioodil tööle," sõnas AS-i Selver juhatuse liige Kristi Lomp.

E-Selveri aga ka füüsiliste kaupluste ostukoormus on kasvanud hüppeliselt. E-poe poolel tähendab see ettevõttele päevapealt ärimudeli ümbervaatamist. „Teeme hetkel kõik endast oleneva, et suurendada e-poe mitmekordistunud nõudlust. Oleme suurendanud oma sisseostude mahtu, vaadanud üle komplekteerimisahela, piiranud nende kaupade valikut, mille järele hetkel suurt vajadust pole, et rahuldada kõige enamnõutumate kaupade saadavus," lisas Lomp.

Ühtlasi kutsub Selveri juht inimesi üles mõistlikkusele. „Kui me kõik korraga poodi läheme ja suures mahus kaupu ostame, tekibki puudus. Oma vajadused soovitame läbi mõelda, pole mõistlik üle tarbida. Kinnitame, et kauba puudust ei ole ja põhjust ülemäära palju varuda samuti pole. Kui ka mõnes kaubagrupis tekib riiulisse auk, ei tähenda see tingimata seda, et seda kaupa pole enam saadaval. Tõenäolisem on, et kauplus pole veel jõudnud tühja kohta uue kaubaga täita."