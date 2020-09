Septembri lõpust taastatakse lennuühendus Eesti ja Rootsi vahel

Koroonaviiruse tõttu katkenud lennuühendus Stockholmiga on taastumas. Alates pühapäevast, 28. septembrist alustab Eesti lennuoperaator Xfly koostöös SASiga regulaarlende Tallinna ja Stockholmi vahel. Esialgu lennatakse üks kord päevas ja äripäevadel.

Xfly turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et hoolimata sellest, et Xfly ei ole lennuoperaatorina avalikkusele suunatud kaubamärk, on riikliku lennufirma tütarettevõttel Eesti ühendamisel siiski väga oluline roll.

„Suurtel kommertslennuettevõtetel on head oskused ja võimalused edukalt lennupileteid turustada ja müüa, meie tugevus on osutada neile oma lennukite ja meeskondadega kuluefektiivset lennuteenust. Kui need kaks tugevust ühendada, saame koostöömudeli, mille poole tegelikult kogu Euroopa regionaallennundus tänapäeval liigub,“ sõnas Uibo.

Eesti lennuettevõte Xfly, mis ise pileteid ei müü, on üks Euroopa suurimaid lennuteenuste osutajaid teistele kommertslennufirmadele. Alates 2016. aastast on ettevõte teenindanud Nordica, LOTi, SASi ja paljude teiste Euroopa lennufirmade liine. Xfly on Tallinna lennujaamas üks suurimaid operaatoreid ja siin on ka lennufirma kodubaas.

„Meie koostöö SASiga algas juba 2017. aastal ning enne koroonakriisi opereerisime Tallinnast Põhja-Euroopa suurimale lennufirmale juba kahte liini, koostöös LOTiga lisaks kolme liini, aidates nii Tallinna ühendada,“ lisas Xfly esindaja. Tema kinnitusel koostööläbirääkimised teiste lennufirmadega Tallinnast lendamiseks jätkuvad praegugi.