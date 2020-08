Septembris uksed avada plaaniva Palace hotelli juht: üks suuremaid väärarusaamu on, et turismil läheb juba hästi

Märtsis uksed sulgenud Palace hotell plaanib 1. septembrist taas külastajaid vastu võtta. See aga ei tähenda Käpa sõnul, et näha oleks turismi taastumise märke. „Tallinna olukord on äärmiselt keeruline. Hotellide käibed on 70 protsenti väiksemad kui aasta tagasi. Äriturism on praktiliselt lakanud, konverentse ei ole. Hoiame pöialt, et Soome ei paneks piiri kinni," kommenteeris ta.

„Üks suuremaid väärarusaamu on, et turismil läheb juba päris hästi. Tegelikult pole turism taastumise märke näidanud üldse," sõnas Käpp ja lisas, et olukorra paranemist loodetakse kevadel.

Ta tõi välja, et suvel oli Tallinna hotellide täituvus väiksem, kui osati oodata. Selle taga oli siseturism, mis viis suuremate linnade inimesed väiksematesse Eesti paikadesse puhkama. Käpa sõnul tõi see mõnedele väiksemate linnade hotellidele leevendust, kuid käibed moodustasid ikka veidi üle poole tavapärasest tasemest.

Käpa sõnul ei avanud Palace suvel uksi, kuna otsustati jälgida, milliseks olukord kujuneb. Ta aga ei välistanud, et talveks tuleb tegevus jälle peatada. „Kõik on võimalik, aga püüame kevadeni vastu pidada. Loodame kevadel näha esimesi taastumise märke. Võib-olla on kevadeks ka vaktsiin või tehnoloogilised abivahendid nagu äpid, mis aitavad haigusega kohaneda. Loodame kevadest rohkem abi saada," märkis ta.

Augusti alguses käis Käpp välja idee, et riik peaks kaaluma soomlastele hotellivautšerite jagamist. Samas möönis ta, et vautšereid võiks jagada ka kohalikele elanikele ning motiveerida neid hotellides ööbima. „Meie ettepanek on kaasata just välisturgu on, et saada abi välismaalt. Aga loomulikult, miks mitte ka kohalikke inimesi. Küsimus on, kui palju on riik valmis raha kulutama," sõnas ta ja lisas, et riigile on ettepanek tehtud ning seda praegu arutatakse.