Sergei Anikin tõdeb: nelja ükssarviku ja tuhande idu jaoks Eestis IT-talente ei jätku

Anikini kinnitusel on Balti riikide tehnoloogiaettevõtetel ühine mure - heade IT-töötajate leidmine. "Eesti IT-sektori kasv sõltub paljuski välismaisest tööjõust, sest kuigi meie koolidest saab väga hea kvaliteediga hariduse, siis nelja ükssarviku ja üle tuhande iduettevõtte jaoks on kohalikke noori IT-spetsialiste lihtsalt liiga vähe," sõnas Anikin.

Suure osa IT-valdkonna spetsialistide töökohti täidab Pipedrive täna globaalse värbamisega. Ligi 40% Pipedrive'i töötajatest Tallinna ja Tartu kontorites on välismaalased, esindades 49 rahvust. Ainuüksi 2019. aastal liitus ettevõttega 52 välisspetsialisti 25 riigist. "Ülemaailmne värbamine on meie jaoks ainuke võimalus kasvamiseks, sest töö vajab tegemist ning eriti keeruline on Eestist leida spetsiifiliste oskustega spetsialiste, näiteks andmeinsenere," ütles Anikin. „Samuti on mitmekesisus suur konkurentsieelis ning oluline eeldus välisturgudel edukaks tegutsemiseks," lisas ta.