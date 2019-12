Šiauliau Bankasele tehti rahapesuvastase võitluse puuduste tõttu trahvi

Olukorraga tutvusmise järel tegi keskpank pangale ettekirjutuse, nõudes tegevuse seadustega kooskõlla viimist ja riskijuhtimise parandamist. Ühtlasi trahviti panka 880 000 euroga.

Pank teatas börsile, et enamus rikkumistest olid juba enne inspekteerimist kõrvaldatud, kuid nad jätkavad rahapesuvastase võitluse tugevdamist. Pank teatas, et nad ei ole tuvastanud, et neid oleks kasutatud rahapesuks või terrorismi rahastamiseks.