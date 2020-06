Siim Kallas kritiseerib teravalt Nordicasse raha sisse pumpamise ideed

Kallas (Reformierakond) kritiseeris pikas intervjuus Indrek Kiislerile ka teravalt Euroopa Komisjoni, mille tegevus oli tema sõnul nõrk: üks nõrkuse põhjus peitub ka mitme komisjoni voliniku meelekibedus, sest nad ise ei pääsenud Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale.

Kas praeguses olukorras tuleks meil teha niiöelda rehepappi , meil tuleks lihtsalt pumbata Nordicasse raha juurde, et tekitada kodumaisele lennufirmale korralik rahaline padi alla? Või Euroopa Komisjon ikka jälgib, mis tegelikult toimub?

Oletatavasti ikka jälgib, vähemalt enne kriisi jälgis väga teraselt. Need asutused on ju endiselt alles. Aga vaatame nüüd teineteisele otsa ja küsime: kas me ikka maksumaksjana oleme valmis panema Nordicasse? Ei maksa unustada , et see on meie raha, Eesti kodanike raha. Mina ütlen täiesti kindlat: mina ei ole valmis Nordicat toetama!

Miks te ei ole?

Nende ärimudel on küsitav, mina toetan seda vana ideed, et Balti riikidel oleks üks lennufirma. Suurtel tegijatel on meeletud eelised. Üks Air Baltic kolmele riigile oleks mõistlik idee. Nordica juht ütleb , et praegu jätkub sellest rahast kuni järgmise suveni. Mis saab aga edasi? Kus on ärimudel, millega nad kavatsevad kasumisse jõuda?

