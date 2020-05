Siim Kallas: Rail Balticut pooleli jättes tuleb rahastus tagasi maksta

"Kui projekt jääb pooleli, millegi pärast otsustatakse, et kõik - edasi me ei tee - siis tuleb kogu raha, mis on siiamaani välja käidud, tagasi maksta Euroopa Liidu eelarvesse," ütles Kallas, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Palju õnne. Vaat nii. Nii on see süsteem," märkis Kallas lisades, et tegemist on miljardilise suurusjärguga.

Kallas rõhutas, et kui kokkulepitud kavast aga peetakse kinni, siis rahastamine jätkub.

"Tegemist on ülisuure projektiga. Mitte midagi nii suurt Eestis ka tõenäoliselt mitte kunagi ei tule. See ei ole niisama, et kuskil on mingi kaust laua peal, vaid see on suure, Euroopa transpordipoliitika osa," rääkis Kallas