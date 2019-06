Siim Kallase ootamatu pihtimus: Reformierakonnale pakuti meelehead

"Kui olin rahandusminister, siis tõesti oli selline jutuajamine Tartus Barclay hotelli vestibüülis," teatas Kallas, kes oli rahandusminister aastatel 1999–2002, vahendab Äripäev. Tema sõnul pakkus endine kütuseärimees Kolbakov, et kui valitsus korvab VEB fondiga tekkinud kahju, saab poole rahast erakond, teise poole ettevõtja.

Aastakümneid VEB fondiga kaotatud miljoneid taga ajanud ja hiljuti soodustuskelmuse katses süüdi mõistetud Kolbakov väitis, et pole Kallasele ega Reformierakonnale meelehead pakkunud. Tema sõnutsi uuris ta Kallaselt, kas muutuseid on ja kui sai vastuse, et ei ole, siis jutuajamine lõppes.

Loe pikemalt Äripäevast.

Eesti Ekspress on varasemalt kirjutanud, et Eesti taasiseseisvumise järel külmus Kolbakovi firmal 3,3 miljonit USA dollarit Venemaa Välismajanduspangas (VEB), mille nõuded koondati hiljem Eesti Panga juurde loodud kurikuulsasse VEB fondi. Ta ütles 2016. aastal, et on kindel, et saab selle raha veel Eesti riigilt kunagi tagasi.

Ärilehele on ta märkinud, et VEB fondi juhtum lõhnas veidi riikliku omavoli ja sundvõõrandamise järgi, mis halvas seisus võib olla riigile lubatud. "See on riigi õigus. Max Weberi järgi on riik ainus, kellel on õigus kasutada legaalset vägivalda tema poolt allutatud territooriumil," rääkis ärimees.