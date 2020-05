Siim Lepisk: 7 nädalat eriolukorda on defineerinud Eesti majanduse jõujooned järgmisteks aastateks

3. Kirjelda täpselt otsitavat kliendisegmenti

Kui Sa müüd näiteks jalgrattaid kaitsvaid kotte, on väga erinevad kliendipersoonad (customer personas) harrastussõitjad linnas, profiratturid, maastikuratturid ja korporatiivkingituste ostjad. Need kõik nõuavad erinevat lähenemist digitaalses müügis ja turunduses - sihtrühmale kohandatud turundussõnumeid, kampaaniaid, targalt valitud meediapindu. Korraga kõigile müües jääb pakkumine ebamääraseks ja väikse arvu tehingute tõttu on tulemuste tark mõõtmine keeruline, seega mõtle välja, millist konkreetset kliendisegmenti esimesena kõnetada soovid. Esimese hooga ei pruugi valitud segmendis edu tekkida, kuid täpse sihtimise puhul on vähemalt paremini võimalik mõõta, milline sõnum millises kanalis edu tõi.

4. Turupõhised makse- ja transpordieelistused

Eestlased on suured entusiastid pakiautomaatide kasutamises, kuid tarbijakäitumine ei ole tõenäoliselt sama Sinu sihitud turul. Kas tunned mõnda inimest, kellel on niivõrd konkreetne eelistus näiteks pakiautomaatide teenusepakkujates, et kui tema eelistatud transpordimeetodit antud e-poes ei pakuta, võib ta oma ostu sooritada teisest poest? Või tunned kedagi, kes on loobunud pangakaartide kaasaskandmisest ja soovib poes maksta ainult mobiiliga viibates? Sama kehtib oma e-äris: igal turul pead suutma pakkuda kliendi eelistatud transpordi- ja maksemeetodit. Näiteks USA turul on PayPal üks levinumaid makseviise, seega vali oma e-poodi makseteenuse pakkuja, mis toetab ka PayPal makseid.

5. Paku algul tasuta postitamist (free shipping)