„Siin pole mitte kedagi.” Kuuba turismisektor kannatab pikalt kestnud piirangute all

Alates 2. aprillist on peatatud igasugune laeva- ja lennuliiklus Kuubale, riiki pääseb üksnes valitsuse eriloa alusel, kirjutab CNN. Kuigi need piirangud on aidanud aeglustada viiruse levikut, on nad andnud väga valusa löögi Kuuba majandusele. Saarel, mis suurel määral sõltub turismist, ei ole praktiliselt mitte ühtegi turisti.

1954. aasta Chevy kabrioleti roolis olev Alejandro on vaid üks paljudest kuubalastest, kelle sissetulek sõltub turismist ning tänast olukorda tunneb ta teravalt ka omal nahal. „Siin ei ole mitte kedagi,” nendib kuubalane, viidates Kuuba pealinna Havana tühjadele tänavatele. „Ei ole turiste, ei ole sissetulekut. Me ei arvanud, et see kestab nii kaua,” tunnistab ta.

Enne seda, kui Kuuba koroonaviiruse pärast lukku pandi, teenis Alejandro 30 dollarit tunnis, sõidutades oma klassikalise Chevyga turiste ühe vaatamisväärsuse juurest teise juurde. Ta isegi värvis auto tumeroosaks, et sellega külaliste tähelepanu köita.

Tema säästud on juba ammu otsas, praegu elab Alejandro sellest rahast, mis sõbrad on talle Ameerikast saatnud. Ka on ta mõistnud, miks Havana tänavatel ei ole väga palju Chevysid. „See röövib korralikult kütust,” tõdeb ta. „Mis siis, kui ma satun autoõnnetusse? Mul poleks isegi nii palju raha, et auto remondi eest maksta,” kurdab kuubalane.

Millal aga Kuuba taas turistidele uksed avab, seda ei oska keegi saareriigis öelda, räägitakse vaid spekulatsioonidest. Märtsikuus, kui avastati kolm esimest koroonaviiruse juhtumit – need olid Itaalia turistid – otsustas saareriigi kommunistlik valitsus, et kõrgendab kontrolle lennujaamas, kuid kuna riigi meditsiinisüsteem suudab ka turistide tervise eest hoolitseda, tagatakse turism ka edaspidi.

Mida rohkem aga nakatumisi juurde tuli, seda enam taganes Kuuba valitsus oma algsetest lubadustest, pannes lõpuks kogu riigi lukku. Turism keelustati, baarid, restoranid ja rannad suleti. Valitsus pani seisma ka uute hotellide ehituse, mis nüüd on täiesti tühjad. Havana vanalinna tänavatel, mis tavaliselt on turistidest ülerahvastatud ja lärmakad, on nüüd sama vaikne kui muuseumis.