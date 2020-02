Siinse energiaturu probleemid on mainekaid välisinvestoreid Eestist ka lahkuma sundinud

Ida-Virumaal Varja ja Päite-Vaivina tuuleparke arendavate ettevõtete AS-i Raisner nõukogu liige ja Adepte OÜ juhatuse liige Gregor Raudvere meenutab, kuidas juba 2006. aastal olid mõlema tuulepargi arendamisse kaasatud ka mainekad välisinvestorid.

„Varja tuulepargi arendamiseks oli meil ühisettevõte Iberdrola ja Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipangaga (EBRD-ga). Nad mõlemad olid osanikud, mitte lihtsalt laenuandjad,” rääkis Raudvere. Mõned aastad hiljem aga algas probleemide jada, mis viis maailma suurimaks tuuleenergia ettevõtteks saanud Iberdrola lahkumiseni Eestist.

„Hakkaski Varjaga meil see kaitseministeeriumi radarite pull pihta – kus siis tuulepark kooskõlastati, aga ühel hetkel öeldi, et enam ei kooskõlastata. Lõpuks Iberdrola president surus Harryl (Harry Raudverel – S. L.) kätt ja ütles, et nii, nüüd me siit lahkume – on näha, et siin ei ole võimalik midagi teha,” rääkis Raudvere.

„Sõna-sõnalt ütles, et nemad lähevad arendavad nüüd taastuvenergiat Ladina-Ameerikas edasi, seal vähemalt teab, kellele kui palju maksta. Siin on räägitud, et on õigusriik, aga ei ole absoluutselt mitte – sõnad ja reaalsus käivad täiesti risti vastupidi,” lisas tuuleettevõtja.

Päite-Vaivina tuulepargis oli enamusosanikuks Hispaania börsiettevõte Fersa Energias Renovables, mis täna kannab nime Audax Renovables. Ettevõttel on suured tuulepargid nii Hispaanias, Indias kui mitmel pool mujal. „Tänaseks oleme need hispaanlased välja ostnud,” sõnas Raudvere. Mõlemad Hispaania ettevõtted lahkusid Eestist ajavahemikus 2013-2014.