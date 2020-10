Siinsed metsakaitsjad jäid pika ninaga: taanlaste välja käidud regulatsioon lubab Eesti päritolu puitu põletada

Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks algatusel ja 313 eestase allkirjaga kirjas, mis läkitati augusti alguses Taani avalikkusele, otsustajatele ja rahvale, rõhuti sellele, et Taani on Eestis toodetud puidugraanulite suurim sisseostja. „Graanul Invest, Euroopa suurim graanulitootja, tunnistab avalikult, et kasutab terveid puid ning jääke või raidmeid vahekorras üks ühele, aga seda suhtarvu pole keegi tegelikult eraldi üle kontrollinud,” toodi pöördumises välja.

„Vannutame teid puidulise biomassi kasutuse osas ümber mõtlema. Eesti on väike riik, mis kannatab endiselt oma keeruka poliitilise mineviku mõjude all. Poliitiline toetus säästlikule metsandusele on nõrk, samas kui metsasektor on väga mõjukas. Tööstus põhimõtteliselt kontrollib ministeeriumit,” ütlesid taanlaste poole pöördunud eestlased.

Jätkusuutlikkus on oluline, aga imporditud biomassi ei keelustata

Eesti metsakaitsjate kriitikat nimetasid mitmed osapooled pärast seda alusetuks. Teiste hulgas oli ka rahvusvaheline jätkusuutliku majanduse mõttekoda NEPCon, kes märkis oma avalikus avalduses muuhulgas, et Eesti metsasus kasvab pidevalt, samas Eesti metsakaitse on üsna ainulaadne ja seda mitte ainult Euroopa, vaid ka kogu maailma tasandil.

Oktoobri alguses jõudis aga Taani enamusvalitsus, kuhu kuulub kaheksa erakonda, kokkuleppele tingimustes, mida järgides soovitakse jätkata puitbiomassi kasutusega Taani soojus- ja elektrienergia tootmisel. Kuigi seejuures rõhutatakse eraldi, et kasutatav biomass peab olema võimalikult jätkusuutlikust ja kliimasõbralikust allikast, ei keelustata selle kokkuleppega otseselt imporditud biomassi kasutust.

Kuivõrd taanlased on otsustanud loobuda kivisöepõhisest energiatootmisest, näeb väga suur enamus Taani parlamendist seejuures olulist rolli just biomassil. Kivisöe järk-järguline asendamine biomassiga on aidanud vähendada ka Taani CO2 heitmeid. Lähitulevikus puuduvad ka alternatiivid, mis võimaldaks juba kasutusele võetud puitbiomassi asendada.

Loomulikult on erinevat liiki puitbiomassil erineva suurusega ökoloogiline jalajälg. Üldine põhimõte on, et kui tegu on puidutööstuse jääkidega, siis aitab sellisel viisil saadud puitbiomass CO2 heitmeid vähendada. Samas aga, kui selleks kasutatakse terveid puid, mille asemele uut metsa ei istutata, siis ei ole sellel kliimale positiivset mõju. See tingis ka täiendavate kriteeriumite seadmise biomassi kasutusele Taanis.